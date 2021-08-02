СМИ: из-за ЧП на химкомбинате в Ростовской области погибли шестеро

Число погибших в результате пожара на федеральном казенном предприятии "Комбинат Каменский" в Ростовской области, увеличилось до шести человек, сообщает телеграм-канал Life Shot.

В настоящее время медики борются за жизнь одной из пострадавших.

Напомним, пожар в одном из цехов химкомбината в Каменске-Шахтинском комбината случился вечером 29 июля. Согласно данным предприятия, вредных выбросов в атмосферу из-за ЧП не зафиксировано.

В результате пожара, были госпитализированы в реанимацию семеро работников химкомбината, получивших множественные химические ожоги.

1 августа председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко написал на своей странице в Facebook, что четверо пострадавших скончались.

Ранее сообщалось, что комиссия Минпромторга России начала проверку на комбинате в связи с произошедшим там ЧП.

Как сообщил информированный источник «Интерфакса», пожар на предприятии в Каменске-Шахтинском случился вследствие нарушения технологического процесса. По предварительным данным, работники из-за недостаточной квалификации рабочих случайно нарушили требования безопасности при проведении работ с химическими реактивами, что спровоцировало возгорание материалов и оборудования.

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