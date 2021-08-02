До 20 лет: в России завели уголовное дело на украинского олигарха

На украинского предпринимателя, миллиардера и общественного деятеля Игоря Коломойского в РФ завели уголовное дело, сообщает Baza. Как оказалось, речь идёт о скандале, связанном с "Татнефтью".

Напомним, что ранее (ещё в 90-х годах) "Татнефть" принимала участие в создании "Укртатнафты", а затем (в 2007 году) оказалась у Коломойского.

По мнению следователей, в 2006 году Коломойский, а также некоторые другие предприниматели из Украины провернули простую, но эффективную схему, позволившую им получить солидную партию нефти.

"Схема была простая: "Укртатнафта" получила большую партию нефти, а затем "банда Коломойского" отстранила от работы менеджеров и акционеров со стороны Татарстана. Нефть же оставили себе", — пишет Baza.

По итогам аферы "Татнефть" не досчиталась примерно 4 млрд долларов.

"27 июля в Главном следственном управлении МВД по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества". Игорю Валерьевичу может грозить до 20 лет тюрьмы", — сообщает издание.

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