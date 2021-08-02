Жительнице Ульяновской области дали срок за издевательства над ребёнком

В Ульяновской области 33-летняя женщина получила срок за избиение своего маленького сына.

По информации прокуратуры региона, жительница Вешкаймского района, которую ранее судили за кражу, периодически избивала малолетнего сына руками, ногами или деревянной палкой.

Суд признал женщину виновной по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним". Фигурантку дела приговорили к полутора годам колонии-поселения.

Сообщается, что приговор уже вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области на 29-летнюю жительницу одного из поселков Калачевского района завели уголовное дело из-за жестокого обращения со своей дочерью, которой еще не исполнилось двух лет.

По информации областного управления МВД, около месяца назад женщина, напившись, сняла на видео, как бьет и душит дочку, после чего отослала ролик отцу девочки. По словам подозреваемой, она решила таким образом отомстить мужчине, который оставил ее одну с ребенком.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей". Решается вопрос о лишении ее родительских прав.

Дочка жительницы Калачевского района сейчас находится с ее отцом.