Похищение и убийство мужчины раскрыли в Брянской области

Похищение и убийство гражданина Таджикистана раскрыли правоохранители в Брянской области.

По информации областного СУ СКР, преступление было совершено в Брянске в середине июля 2021 года.

В съемную квартиру на проспекте Ленина, где жил 27-летний гражданин Таджикистана, ворвались двое вооруженных неизвестных. Как сообщает МВД РФ, мужчины, которые были одеты в камуфляж и маски, избили потерпевшего, надели ему на голову пакет, на руки — наручники и увели из квартиры.

Сосед похищенного заявил о произошедшем в полицию. В расследовании преступления приняли участие сотрудники СКР, МВД и ФСБ.

Выяснилось, что похищенный находился в розыске по подозрению в убийстве 21-летнего уроженца Дагестана, совершенном в сентябре 2019 года в одном из ночных клубов Москвы.

Договорились, что за деньги найдут и убьют

Следователи полагают, что в июне 2021 года отец погибшего молодого человека договорился с двумя жителями Дагестана, что те за вознаграждение найдут и убьют мужчину, зарезавшего его сына. К совершению преступления привлекли также жителя Подмосковья.

Исполнители вышли на гражданина Таджикистана, наведя справки у его соотечественников, похитили, вывезли в лесной массив возле обходной дороги Брянска. Там они обмотали скотчем надетый на голову потерпевшего пакет, сбросили мужчину в яму и закидали песком и мусором.

В настоящее время предполагаемый заказчик и исполнители похищения и убийства потерпевшего задержаны. При обысках у них изъяли:

пневматический и боевой пистолеты,

два ружья и патроны,

пять ножей,

автомат, предназначенный для стрельбы холостыми патронами,

28 мобильных телефонов,

свыше 300 тысяч рублей,

три машины.

Фигурантам дела предъявили обвинения в зависимости от роли каждого из них в преступлении.

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