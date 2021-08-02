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Ротвейлер покусал младенца и его четырёхлетнюю сестру в Подмосковье

Происшествия

В Московской области двое маленьких детей попали в больницу после нападения на них ротвейлера.

Ротвейлер покусал младенца и его четырёхлетнюю сестру в Подмосковье

По информации регионального следственного управления СКР, инцидент произошёл 31 июля в городском округе Чехов. Там женщина с 11-месячным сыном и четырехлетней дочерью пришла купить овощей у хозяйки одного из домов на территории садоводческого товарищества "Солнечный".

Пока покупательница и продавщица общались, во дворе сорвался с цепи и выбежал на улицу ротвейлер. Там собака набросилась на девочку. Затем она повалила коляску, в которой сидел младенец, и стала кусать его за голову.

Сначала женщины сами попытались остановить пса, затем на их крики сбежались прохожие. Они смогли отогнать собаку, после чего вызвали бригаду скорой помощи. Обоих детей госпитализировали с многочисленными ранами от укусов.

В настоящее время по факту нападения пса на них возбуждено уголовное дело по статье "Причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью".

Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили мать пострадавших, а также свидетелей случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Как защититься от нападения любой собаки? Подробная инструкция
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
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