Подросток и его родители погибли в перевернувшейся машине в Якутии

17-летний подросток и его родители погибли, двое детей пострадали в результате аварии в Якутии.

По информации республиканской прокуратуры, в ночь на 2 августа на 98-м километре федеральной трассы "Вилюй" в Горном районе попал в ДТП автомобиль Toyota Sienna, в котором семья из пяти человек ехала из села Сунтар в Якутск.

Как рассказали РИА "Новости" в ГИБДД региона, иномарка съехала с дороги и перевернулась. По предварительным данным, находившаяся за рулем иномарки 44-летняя женщина не справилась с управлением. Происшествию могла способствовать задымленность от лесного пожара, наблюдавшаяся на трассе.

В результате инцидента водитель Toyota, а также ехавший на переднем пассажирском сидении 48-летний муж женщины скончались от травм на месте происшествия.

Троих детей погибших супругов доставили в больницу села Магарас. Одного из них, 17-летнего подростка, врачи не смогли спасти. Его шестилетняя сестра находится в тяжелом состоянии. У еще одной сестры (16 лет) диагностировали перелом руки. По словам девушки, только она воспользовалась ремнем безопасности.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе "Вилюй". Прокуратура начала проверку в связи с произошедшим.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.