Жительница Южно-Сахалинска придавила насмерть ребенка во сне

В городе Южно-Сахалинске следователи завели уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы в связи с гибелью ее двухмесячного сына.

По информации регионального СУ СКР, дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Сообщается, что женщина легла спать вместе с ребенком на диване, а когда проснулась, обнаружила его мертвым. Как полагают следователи, во сне подозреваемая придавила сына своим телом. Младенец задохнулся из-за того, что его грудная клетка и живот оказались сдавлены.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. С фигурантки уголовного дела взяли подписку о невыезде.

В следственном управлении РИА Новости рассказали, что в январе 2020 года подозреваемая уже была условно осуждена по обвинению в причинении ребенку смерти по неосторожности.

Установлено, что женщина оставила без присмотра в ванной двух купавшихся дочерей и отлучилась на некоторое время. Вернувшись, жительница Южно-Сахалинска, обнаружила одну из девочек, лежащей в ванной без признаков жизни.

Женщина вызвала бригаду "скорой помощи", однако медикам не удалось спасти ребенка 2018 года рождения.

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