В Красноярском крае таксиста за кражу денег облили зелёнкой и вывезли в лес

Местные жители Железногорска (Красноярский край) выследили таксиста, который был объявлен в розыск по подозрению в краже денег с чужого банковского счёта. Они раздели его, облили лицо зелёнкой и вывезли в лес, чтобы там его задержали правоохранители.

Потом неизвестные позвонили в полицию и сообщили, что в районе лесопилки обнаружен раздетый мужчина, который собирается броситься с обрыва. На место ЧП прибыли патрульные.

37-летний мужчина сообщил правоохранителям, что подрабатывал в такси и однажды присвоил себе мобильный телефон пассажира, который тот оставил в машине. Он воспользовался этим и перевёл на свой счёт 12,5 тыс. рублей, а телефон сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к расправе над над таксистом. Их действиям будет дана правовая оценка.

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