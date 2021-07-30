"Мошенник под защитой Европы": Испания отказалась от экстрадиции доктора Блюма

Испания отказала России в экстрадиции генерального директора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма, сообщает ТАСС. Более известный как доктор Блюм, он находится в международном розыске с 2019 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Дело Блюма является сложным, так как не может полностью рассматриваться только с точки зрения законодательства РФ. В то же время оно является принципиальным, потому что Евгений Блюм в 2014 году обманул российскую фристайлистку, участницу олимпийских игр Сочи-2014 Марию Комиссарову.

Во время подписания договора о лечении по "уникальной" методике директора НИИ реабилитации спортсменка находилась в посттравматическом состоянии. Воспользовавшись этим, Блюм убедил ее заключить с ним контракт на 29 млн рублей, по условиям которого он должен был поставить ее на ноги.

Но этого так и не случилось, ведь от полученных на тренировке в Сочи травм позвоночника реабилитироваться, с медицинской точки зрения, просто невозможно.

На данный момент Евгений Блюм находится в Испании. Недавно его освободили из под стражи под подписку о невыезде. Также Испанский национальный суд, объясняя причины невыдачи доктора медицинских наук, сообщил, что его дело уже рассмотрено и закрыто городским судом Малаги.

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