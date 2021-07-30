Тело женщины нашли в сумке на берегу Волги в Самаре

Расследование убийства неизвестной женщины начали следователи в Самаре.

По информации областного СУ СКР, вечером 29 июля тело потерпевшей нашли в сумке на набережной Волги в районе Вилоновского спуска. Сообщается, что руки и ноги были связаны.

В настоящее время по факту обнаружения трупа завели уголовное дело по статье "Убийство". Следователи устанавливают личность убитой и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ сообщили, что в Сегежском районе Карелии на дне озера обнаружили тумбочку с телом 31-летней женщины, пропавшей более месяца назад. Жительница района перестала выходить на связь с родственниками 27 июня. 13 июля в полицию поступило заявление о ее исчезновении.

В настоящее время по подозрению в причастности к гибели женщины задержан ее сожитель. По слухам, мужчина регулярно избивал потерпевшую.

Напомним, в Самарской области 30 июля завели уголовное дело по факту убийства школьницы 2006 года рождения, израненное тело которой нашли вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава.

По подозрению в убийстве девушки задержали полицейского. Предположительно, подозреваемый, сбил девушку автомобилем, а потом расправился с ней, чтобы скрыть факт аварии.

Рассматривается также версия, что правоохранитель пошел на убийство из-за опасения огласки его отношений со школьницей.

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