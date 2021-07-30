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Изнасиловал и задушил: саратовец сознался в преступлениях 17-летней давности

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Расследование дела об изнасиловании и убийстве 23-летней девушки, совершенных 17 лет назад, закончено следователями в Оренбургской области.

Изнасиловал и задушил: саратовец сознался в преступлениях 17-летней давности

Согласно информации регионального СУ СКР, в преступлениях обвиняется 33-летний житель Саратовской области.

Как выяснили следователи, 7 сентября 2004 года саратовец напал на незнакомую девушку неподалеку от понтонного моста через реку Самару возле города Сорочинска. Мужчина затащил потерпевшую в лесополосу, где изнасиловал и задушил.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, сопряженное с изнасилованием". В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили образцы клеточного материала злоумышленника, которые позволили впоследствии выйти на него.

Местонахождение разыскиваемого мужчины удалось установить лишь в мае 2021 года. Сотрудники СКР задержали фигуранта уголовного дела на территории Саратовской области при помощи сотрудников местного угрозыска.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Сообщается, что он сознался в совершенном 17 лет назад преступлении.

Дело жителя Саратовской области направили в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
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