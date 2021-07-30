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Просто ушёл: как гид "помог" российским туристам в Турции

Происшествия

Лесные пожары, охватившие Турцию, приводят к опасным ситуациям среди туристов, оказавшихся "не в том месте не в то время". На одном из турецких курортов от семейной пары россиян просто-напросто убежал гид, а после их оставили в отеле без еды и воды.

Мармарис, памятник Кемалю Ататюрку
Мармарис, памятник Кемалю Ататюрку

Просто ушёл: как гид "помог" туристам

Как сообщает URA. RU, инцидент произошёл в Мармарисе, курортном городе, известном активной ночной жизнью и обилием разного рода клубов и концертных площадок. Огонь от лесных пожаров добрался и до него, и власти вынуждены были начать эвакуацию.

Среди туристов, оказавшихся в Мармарисе, были и россияне: семейная пара из Екатеринбурга. Они решили подойти к гиду и попросить помощи, однако гид просто убежал, причём ещё и успев поугрожать полицией.

"Мы подошли к гиду от туроператора. У нас Anex Tour. Мы просто хотели улететь домой. Гид не стал с нами разговаривать, а просто ушёл, пригрозив полицией", — рассказала URA. RU Екатерина Лешукова.

"Очень тяжело тут находиться"

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В итоге туристы оказались в отеле без запасов еды и воды, а также в условиях нехватки воздуха.

"Очень тяжело тут находиться. Пожар охватил большую территорию. Мы находимся в Мармарисе, а соседний Ичмелер сгорел полностью. Всюду гарь, нечем дышать. Для астматиков очень опасная ситуация", — уточнила Лешукова.

"Бежавшие туристы из выгоревшего курорта Ичмелер остаются в Мармарисе. Располагаются ближе к бухте, и надеются, что могут уплыть на пароме", — поделилась Лешукова. Пока никаких эвакуационных действий в отношении туристов не наблюдается, отметила туристка.

В URA. RU попробовали дозвониться до Anex Tour, однако телефон туроператора всегда оказывался занят.

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КРИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ! Горит вся ТУРЦИЯ/ Назвали причину пожаров/ МАНАВГАТ, МАРМАРИС, БОДРУМ/ АНТАЛИЯ
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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