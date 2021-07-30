Два человека попали в больницу из-за взрыва самогонного аппарата в Башкирии

Мужчина и женщина попали в больницу с ожогами после взрыва самогонного аппарата в одной из квартир города Салавата в Башкирии.

По информации регионального управления МЧС, сообщение о происшествии в двухэтажном доме на улице Матросова поступило к спасателям 30 июля около 2.00 по московскому времени.

На месте выяснилось, что в одной из квартир на первом этаже здания произошел хлопок паров спирта самогонного аппарата, в результате которого оказалась выбита балконная рама, повреждены входная и межкомнатные двери. Возгорания не произошло.

Спасатели эвакуировали из дома 30 жильцов. Двух человек доставили в больницу. Как сообщили РИА "Новости" в МЧС, пострадавшие — это мужчина и женщина 1987 года рождения. Он получил ожоги 80% тела, она — 40%. Состояние госпитализированных расценивается как тяжелое.

Сообщается, что жильцы дома, где взорвался самогонный аппарат, отказались от предложенного им пункта временного размещения, 16 из них в настоящее время приютили родственники. Жители одного из подъездов уже вернулись в свои квартиры.

По данным МЧС, дом будет обследовать отдел строительства мэрии Салавата. На данный момент установлено, что газовый трубопровод в здании не поврежден. Утечки газа не произошло.

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