Замначальника СУ МВД Бурятии арестовали за взятку в 15 млн рублей

Заместитель начальника следственного управления МВД по Бурятии, которого задержали несколько дней назад за получение многомиллионной взятки, арестован в Иркутске по решению суда.

По информации регионального СУ СКР, 30 июля Кировский райсуд Иркутска удовлетворил ходатайство следствия о заключении полицейского под стражу. Правоохранителя отправили за решетку на два месяца.

Сообщается, что заместителю начальника следственного управления предъявили обвинение по статье "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере".

Полицейского задержали 27 июля в одной из гостиниц Иркутска. По версии следствия, там правоохранитель получил через посредника взятку в размере 15 млн рублей, переданную адвокатом одного из обвиняемых, расследованием дел которых занимается МВД по Бурятии.

Установлено, что незаконное вознаграждение предназначалась за содействие в прекращении уголовного преследования фигуранта дела о мошенничестве и причинении имущественного ущерба.

В настоящее время следователи занимаются сбором доказательств по делу замначальника следственного управления МВД.

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