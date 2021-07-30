Жителя Химок арестовали за нанесённый полицейскому смертельный удар

31-летнего жителя подмосковных Химок арестовали после его конфликта с полицейским, закончившегося гибелью последнего.

Согласно информации ГСУ СК России по Московской области, заключенному под стражу мужчине инкриминируется статья "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".

По версии следствия, ночью 27 июля в одном из микрорайонов Химок обвиняемый, будучи нетрезвым, повздорил с незнакомцем у ресторана и ударил его в грудь, отчего тот упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание.

Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось. По информации источника РИА "Новости" в правоохранительных органах, погибший был полицейским, но в момент конфликта с обвиняемым находился не при исполнении служебных обязанностей.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего возле ресторана в Химках. Они уже проверили показания фигуранта уголовного дела на месте происшествия, допросили свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения. Запланировано проведение судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз.

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