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Потоп в Афганистане: точное число погибших никто не знает

Происшествия » Глобальные » Стихии

Внезапные наводнения пронеслись по деревням в контролируемом талибами районе на востоке Афганистана, разрушив десятки домов и буквально похоронив людей в грязи и воде.

Потоп в Афганистане: точное число погибших никто не знает
  • Боевики Талибана* (*запрещённая в РФ организация) заявили, что погибли 150 человек.
  • Местные афганские официальные лица говорят, что за одну ночь погибли по меньшей мере 40 человек, более 100 пропали без вести.

Катастрофа произошла на фоне проливных дождей в районе Камдеш горной восточной провинции Нуристан рано утром в четверг. Мощное внезапное наводнение пронеслось по узкой долине и опустошило деревню из ста домов, расположенную на склонах.

"Те жители, которых пощадило наводнение, организовали поиски пострадавших. К настоящему времени извлечено 40 тел. Все они находились либо в воде, либо под обломками их собственных домов", — сообщил Саадулла Пайенда Зой, возглавляющий провинциальный совет Государственного министерства по борьбе со стихийными бедствиями (цитата Reuters).

По словам Зарби, число погибших, скорее всего, будет продолжать расти, поскольку более 100 человек считаются пропавшими без вести.

Пресс-секретарь губернатора Нуристана Хаафиза Абдул Каюма привел еще более высокие цифры, заявив, что по меньшей мере 60 человек были убиты.

Официальные лица отметили, что получение достоверной информации из региона — одной из самых бедных и отдаленных провинций — затруднено из-за того, что талибы контролируют этот район.

По словам губернатора, присутствие боевиков в Нуристане помешало военным страны оказать помощь в спасательных работах после внезапного наводнения.

Талибы заявили, что посылают свои собственные спасательные команды, чтобы помочь жителям деревни искать выживших, сообщает Associated Press. Они также пообещал гарантировать безопасный доступ в район Камдеш для гуманитарных организаций, оказывающих помощь.

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