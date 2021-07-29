На проспекте Энтузиастов заметили странного молодого человека. Он бегал по проезжей части в обнажённом виде. Более того, неадекват набрасывался на машины, цеплялся за них и что-то выкрикивал. Об инциденте сообщили пользователи очевидцы паблике "ДТП и ЧП".
Несколько раз он даже чуть не спровоцировал аварийную ситуацию. К счастью, обошлось без трагедий. Несколько раз он даже падал на асфальт и в результате разбил себе голову.
По словам очевидцев, "шоу" продолжалось 20 минут.
Затем на место ЧП прибыли сотрудники полиции. Обнажённого танцора задержали.
Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Возможно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Литовские поляки твёрдо намерены не допустить в своих посёлках строительство лагерей для мигрантов. Строительный бизнес отказывается строить стену с Белоруссией.