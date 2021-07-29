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Происшествия

На проспекте Энтузиастов заметили странного молодого человека. Он бегал по проезжей части в обнажённом виде. Более того, неадекват набрасывался на машины, цеплялся за них и что-то выкрикивал. Об инциденте сообщили пользователи очевидцы паблике "ДТП и ЧП".

Несколько раз он даже чуть не спровоцировал аварийную ситуацию. К счастью, обошлось без трагедий. Несколько раз он даже падал на асфальт и в результате разбил себе голову.

По словам очевидцев, "шоу" продолжалось 20 минут.

Затем на место ЧП прибыли сотрудники полиции. Обнажённого танцора задержали.

Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Возможно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Автор: Снежана Шахова
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