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В Новосибирске осудили женщину, спрятавшую труп знакомого в шкафу

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

48-летняя жительница Новосибирска отмечала новый год со своим сожителем и его 60-летним приятелем. Все трое находились на кухне.

Сожитель пошёл спать, а женщина осталась наедине с его другом. Тот стал принуждать её к половой близости, тогда женщина пять раз ударила его ножом в грудь.

Женщина замыла следы крови, а тело завернула в полиэтилен, замотала скотчем и спрятала в шкаф.

Спустя несколько дней она рассказала обо всём сожителю, а потом решила сдаться полиции.

Суд приговорил женщину к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Александр Михайлов
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