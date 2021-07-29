В Новосибирске осудили женщину, спрятавшую труп знакомого в шкафу

48-летняя жительница Новосибирска отмечала новый год со своим сожителем и его 60-летним приятелем. Все трое находились на кухне.

Сожитель пошёл спать, а женщина осталась наедине с его другом. Тот стал принуждать её к половой близости, тогда женщина пять раз ударила его ножом в грудь.

Женщина замыла следы крови, а тело завернула в полиэтилен, замотала скотчем и спрятала в шкаф.

Спустя несколько дней она рассказала обо всём сожителю, а потом решила сдаться полиции.

Суд приговорил женщину к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.