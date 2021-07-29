В Волгоградской области женщина сняла на видео, как бьет и душит маленькую дочь

29-летная жительница Волгоградской области стала фигуранткой уголовного дела из-за жестокого обращения со своей маленькой дочерью.

Как сообщает областное управление МВД, около месяца назад жительница одного из поселков Калачевского района, будучи пьяной, сняла на видео, как бьет и душит дочь, которой еще не исполнилось двух лет. Этот ролик подозреваемая отослала отцу девочки. Она пояснила полицейским, что сделала это, чтобы отомстить мужчине, который оставил ее одну с ребенком.

В МВД отмечают, что женщина попала в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних еще около года назад, так как вела себя аморально, злоупотребляла спиртным, не обеспечивала дочь нужным ей питанием и лечением, не следила за чистотой ребенка.

Жительницу Волгоградской области не один раз привлекали к административной ответственности, проводили с ней профилактические беседы, однако это не способствовало ее исправлению.

В настоящее время правоохранители завели в отношении женщины уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей". Решается вопрос о лишении ее родительских прав.

Дочь подозреваемой отдали ее отцу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.