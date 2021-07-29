В Саратовской области завели уголовное дело из-за гибели пяти человек на пожаре

В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело в связи с произошедшим в одном из сел Балаковского района пожаром, жертвами которого стали двое пенсионеров и три ребенка.

СУ СК СКР региона сообщает, что дело завели по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Как сообщалось ранее, пожар, унесший несколько жизней, произошел поздним вечером 28 июля в селе Наумовка. Там загорелся один из частных домов на улице Набережной. Потушить его пожарные смогли в 1.48 29 июля. Еще несколько часов ушло на разбор конструкций сгоревшего здания.

Во время этих работ пожарные нашли тела 60-летнего хозяина дома и его 62-летней жены. Кроме того, в огне погибли трое их внуков — мальчики четырех и девяти лет, а также девочка, которой еще не исполнилось двух лет.

Точную причину их гибели планируется установить по итогам медэкспертиз. Назначена также пожарно-техническая экспертиза, чтобы выяснить, почему загорелся дом.

По данным МЧС, с начала года в Саратовской области при пожарах погибли семеро детей, что в три раза больше, чем за тот же период прошлого года. В пяти случаях происшествия, в результате которых погибли несовершеннолетние, случились ночью. Во время двух пожаров дети оказались без присмотра взрослых.

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