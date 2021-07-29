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Вертолет направили на место нападения медведя на туристов в Красноярском крае

Происшествия

В Красноярском крае задействовали вертолет для поисков тела туриста, ставшего жертвой медведя.

Вертолет направили на место нападения медведя на туристов в Красноярском крае

Краевое СУ СКР сообщило 29 июля, в природный парк "Ергаки", где произошло нападение хищника на туристскую группу, направлен вертолет МЧС со следователями на борту.

Как сообщалось ранее, инцидент с группой туристов из Москвы, которые отправились в двухнедельный поход с одной из турбаз в парке "Ергаки", произошел 27 июля.

Утром участники группы собирали палаточный лагерь после ночлега в районе девяти озер хребта Араданский, когда на одного из туристов набросился медведь. Остальные смогли убежать. Им удалось добраться до спасателей и сообщить о случившемся лишь спустя несколько часов.
Региональное СУ СКР начало проверку в связи с гибелью туриста.

Следователи планируют установить обстоятельства произошедшего в природном парке "Ергаки", а также дать оценку действиям его руководства, которое допустило нахождение туристов в лесу, зная, что там хищники уже нападали на людей.

По информации администрации парка, инцидент с нападением медведя, случившийся 27 июля, стал вторым с начала туристического сезона.

Встреча с медведем зачастую заканчивается бедой для туристов. Как сообщала ранее Pravda. Ru, год назад на Камчатке туристка из Москвы попала в больницу с травмами головы и рук после нападения хищника.

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Автор: Владимир Васютченко
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