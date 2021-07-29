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Трое детей и супруги-пенсионеры сгорели в частном доме в Саратовской области

Происшествия

В Саратовской области пять человек стали жертвами пожара в частном доме.

Трое детей и супруги-пенсионеры сгорели в частном доме в Саратовской области

По информации регионального управления МЧС, ЧП случилось поздно вечером 28 июля в селе Наумовка Балаковского района. В 23.55 пожарные получили сообщение о том, что на улице Набережной загорелся один из домов.

Площадь пожара составила 88 квадратных метров. Его тушили 35 человек, было задействовано десять машин. Справиться с огнем удалось в 1.48. На ликвидацию последствий пожара потребовалось еще несколько часов. Эти работы завершили к 5.00.

Во время разбора конструкций сгоревшего дома пожарные обнаружили тела пяти человек. Как уточнили в региональном следственном управлении СКР, погибли 60-летний пенсионер, его 61-летняя жена, а также трое их внуков — два мальчика и девочка. Возраст погибших детей — от года восьми месяцев до девяти лет.

В настоящее время областное СУ СКР начало проверку в связи с инцидентом в селе Наумовка. Следователи уже осмотрели место происшествия. Устанавливаются причины, по которым загорелся дом на улице Набережной, и другие обстоятельства случившегося.

По итогам проверки следственным управлением будет принято соответствующее процессуальное решение.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
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