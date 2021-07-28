В Северной Осетии десяток полицейских осудили за смерть задержанного

Во Владикавказе (Северная Осетия) суд приговорил к различным срокам заключения десятерых сотрудников угрозыска, обвинявшихся в причастности к гибели задержанного.

По информации республиканской прокуратуры, преступление было совершено в конце октября 2015 года в одном из отделов полиции Владикавказа, куда доставили мужчину якобы из-за причастности его к причинению тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что сотрудники угрозыска при помощи насилия попытались выбить из задержанного признание в преступлении, которого он не совершал. В ночь на 1 ноября 2015 года мужчину без сознания доставили из отдела полиции в Республиканскую клиническую больницу, в реанимационном отделении которой он утром скончался.

По факту гибели задержанного полицейским предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего", "Превышение полномочий", "Злоупотребление полномочиями", а также "Служебный подлог".

Суд приговорил правоохранителей к лишению свободы на срок от двух с половиной до десяти лет. Кроме того, полицейских лишили их званий.

Вынесенный сотрудникам угрозыска приговор пока не вступил в законную силу.

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