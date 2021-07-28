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Главреда The Insider* ждет допрос после обыска по делу о клевете

Происшествия » Человеческий фактор

Главреда The Insider (признан в РФ СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова, дома у которого 28 июля проводится обыск, планируется отвезти на допрос, сообщил источник ТАСС правоохранительных органах.

Главреда The Insider* ждет допрос после обыска по делу о клевете

По словам представителя организации "Правозащита Открытки" Алексея Прянишникова, в ходе обыска у главреда, среди прочего, изъяли загранпаспорт, но не взяли подписку о невыезде. При этом журналист Христо Грозев, с которым сотрудничал Доброхотов, сообщил, что тот незадолго перед обыском собирался выехать из России с целью сбора материала для очередных расследований.

Напомним, обыск у Романа Доброхотова проводится в связи с уголовным делом о клевете, по которому он проходит как свидетель. Дело возбудили после публикации в Twitter-аккаунте Roman Dobrokhotov дезинформации, касающейся сбитого над Донбассом Boeing.

Вместе с тем появилась информация, что на главреда завели уголовное дело из-за клеветы на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа. По словам адвоката иностранца Сталины Гуревич, дело возбудили после того, как Доброхотов написал в Twitter, что ван дер Верфф распространял дезинформацию по заданию ГРУ Минобороны РФ.

Адвокат добавила, что к Роману Доброхотову подан также иск о защите чести и достоинства иностранного журналиста.

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