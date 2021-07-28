Факт подделки медиками сертификатов о прививках от COVID-19 выявили в Крыму

Группу медиков заподозрили в подделке сертификатов о прививках от коронавируса в Крыму.

По информации МВД РФ, правоохранители задокументировали факт преступления в одном из республиканских медучреждений.

Как установили оперативники, весной 2021 года группа медработников подделала сертификаты о вакцинации "Гам-Ковид-Ваком" для пятерых крымчан, которые не пожелали прививаться.

В настоящее время республиканское МВД завело в отношении подозреваемых медработников уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, госнаград, штампов, печатей или бланков". Наказание по этой статье — до двух лет заключения, а также крупный штраф.

Напомним, с начала пандемии в Крыму коронавирусом заболел 58 301 человек. 49 417 заразившихся выздоровели, 1714 умерли.

За последние сутки в республике выявлен 371 заразившийся COVID-19, зарегистрировано восемь случаев летального исхода заболевания. Выздоровели 418 человек.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных категорий работников и студентов старше 18 лет. Сделано это в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе.

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