Группу медиков заподозрили в подделке сертификатов о прививках от коронавируса в Крыму.
По информации МВД РФ, правоохранители задокументировали факт преступления в одном из республиканских медучреждений.
Как установили оперативники, весной 2021 года группа медработников подделала сертификаты о вакцинации "Гам-Ковид-Ваком" для пятерых крымчан, которые не пожелали прививаться.
В настоящее время республиканское МВД завело в отношении подозреваемых медработников уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, госнаград, штампов, печатей или бланков". Наказание по этой статье — до двух лет заключения, а также крупный штраф.
Напомним, с начала пандемии в Крыму коронавирусом заболел 58 301 человек. 49 417 заразившихся выздоровели, 1714 умерли.
За последние сутки в республике выявлен 371 заразившийся COVID-19, зарегистрировано восемь случаев летального исхода заболевания. Выздоровели 418 человек.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных категорий работников и студентов старше 18 лет. Сделано это в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе.
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