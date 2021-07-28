Пенсионерка и девочка пострадали при хлопке газа в пятиэтажке в Барнауле

Хлопок бытового газа произошёл в одном из многоэтажных домов Барнаула.

По информации краевого управления МЧС, утром 28 июля к спасателям поступило сообщение об инциденте в пятиэтажке на улице Молодежной. Там в результате хлопка газа в одной из квартир обрушилась межкомнатная стена, выбило двери и стекла на балконе.

Как сообщает официальный городской портал, в результате происшествия получила ожоги 35 процентов тела 70-летняя пенсионерка. Её госпитализировали в ожоговый центр горбольницы №3.

Также в БСМП доставили семилетнюю девочку с подозрением на сотрясение мозга. Однако по итогам осмотра медики не подтвердили этот диагноз.

Из двух подъездов дома, где случилось происшествие, эвакуировали жильцов. В настоящее время проводится обследование пятиэтажки. По его итогам будет решено, возвращать ли людей в квартиры или поместить их в пункт временного размещения, который уже готовится.

Запланировано заседание комиссии по ЧС, на котором рассмотрят вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации на территории дома, где произошел хлопок газа.

По словам главы Барнаула Вячеслава Франка, после завершения обследования пятиэтажки будет решаться вопрос об оказании помощи ее жильцам.

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