Налетчик унес из парижского магазина ювелирки на 2 млн евро

Дерзкое ограбление элитного ювелирного магазина Chaumet, расположенного в Париже неподалёку от Елисейских полей, произошло поздним вечером во вторник.

По данным местной прокуратуры, совершил его одинокий вооруженный грабитель, который скрылся с места преступления.

По сообщениям местных СМИ, подозреваемый прибыл в магазин на стоячем скутере. Затем грабитель, угрожая кассирам огнестрельным оружием, "забрал у ошеломленного персонала сумку с драгоценностями и драгоценными камнями".

Хотя официально никаких оценок не было представлено, первоначальные сообщения СМИ предполагали, что этот человек похитил товаров на сумму около €2 млн ($2,37 млн).

Во время ограбления никто не пострадал, а подозреваемый скрылся с места происшествия на своем двухколесном "коне".

Французские власти до сих пор не опубликовали никаких описаний преступника.