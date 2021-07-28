Дерзкое ограбление элитного ювелирного магазина Chaumet, расположенного в Париже неподалёку от Елисейских полей, произошло поздним вечером во вторник.
По данным местной прокуратуры, совершил его одинокий вооруженный грабитель, который скрылся с места преступления.
По сообщениям местных СМИ, подозреваемый прибыл в магазин на стоячем скутере. Затем грабитель, угрожая кассирам огнестрельным оружием, "забрал у ошеломленного персонала сумку с драгоценностями и драгоценными камнями".
Хотя официально никаких оценок не было представлено, первоначальные сообщения СМИ предполагали, что этот человек похитил товаров на сумму около €2 млн ($2,37 млн).
Во время ограбления никто не пострадал, а подозреваемый скрылся с места происшествия на своем двухколесном "коне".
Французские власти до сих пор не опубликовали никаких описаний преступника.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Казахстан активизирует сотрудничество с Украиной в антироссийском аспекте, там считают это нормальной многовекторной политикой. Нормально ли это для России?