Скончалась судья, занимавшаяся делом "ночного губернатора" Санкт-Петербурга

Причина смерти Елены Горбуновой, занимавшей пост председателя Куйбышевского районного суда, не носит криминального характера. Ранее рассматривавшая дело "ночного губернатора" Санкт-Петербурга женщина умерла "ненасильственной смертью".

"Елена Владимировна Горбунова умерла ненасильственной смертью. Для нас это большая трагедия и большая потеря", — отметили в пресс-службе, данные приводит РБК.

Известно, что Горбунову нашли в её квартире, ей было 50 лет. Напомним, что именно она занималась делом Владимира Барсукова (Кумарина). Он ранее был известен как "ночной губернатор" Санкт-Петербурга и лидер тамбовской ОПГ, а также проходит по резонансному делу убийства депутата ГД Галины Старовойтовой.

В 2007 году Кумарину дали 15 лет тюрьмы за то, что он занимался вымогательством и рейдерством, а в марте 2019 года "докинули" 25 лет за убийство.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.