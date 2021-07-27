В городе Левенкрузен федеральных земель Северный Рейн - Вестфалия прогремел мощный взрыв. Над местом происшествия, которым, по некоторым сведениям, оказалось химическое предприятие Currenta, видно большое облако дыма.
Авария случилась в районе Бюрриг в западной части Левенкрузена. О человеческих жертвах и каких-либо других последствиях взрыва пока не сообщается, пишет РИА "Новости".
Данное предприятие является одним из крупнейших площадок химической промышленности в Европе. В связи с выбросом большого количества продуктов сгорания токсичных веществ в городе введен режим ЧС.
В то же время представители компании Bayer опубликовали опровержение того, что взрыв произошел именно на химическом заводе. Согласно заявлению компании, авария случилась на мусороперерабатывающем предприятии.
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