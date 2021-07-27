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В Центре подготовки космонавтов выявили факт крупного мошенничества

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В подмосковном Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина выявили факт хищения средств при оплате работ по одному из договоров.

В Центре подготовки космонавтов выявили факт крупного мошенничества

По информации источников РБК в правоохранительных органах, речь идет о договоре на техперевооружение тренажерно-испытательной базы Центра подготовки космонавтов, который был заключен в 2012 году с ФГУП "Спецстройсервис".

Следствие полагает, что в 2013–2015 годах в рамках договора Центр заплатил за работы, которые фактически остались невыполненными. Ущерб от этого превысил 1,3 млн рублей.

Нарушения в финансово-хозяйственной деятельности стали поводом для прокурорской проверки Центра. Об итогах уведомили отдел полиции "Власиха", специализацией которого является безопасность спецобъектов. Там по факту выявленного в ЦПК преступления завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Статья предполагает наказание до десяти лет заключения. О том, определены ли подозреваемые по делу, не сообщается.

Действующий в Звездном городке Центр подготовки космонавтов создан в 1960 году. Он отбирает и подготавливает космонавтов, занимается их медосвидетельствованием и послеполетной реабилитацией. Кроме того, в ЦПК создают и модернизируют технику, использующуюся при подготовке космонавтов.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
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