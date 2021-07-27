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Ушла легенда: Майк Митчелл умер на турецком курорте

Происшествия

Шотландец Майк Митчелл, актер, известный своими роями в популярных фильмах "Гладиатор" (2000) и "Храброе сердце" (1995), был найден мертвым в курортном городе Фетхие, расположенном на юго-западе Турции.

 

Как сообщает издание TMZ, Митчелл скончался в пятницу, 23 июля, от инфаркта. Ему было 65 лет.

По данным других СМИ, тело Митчелла было обнаружено в номере служащим отеля.  

 

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Актер, родившийся в Абердине, Шотландия (Великобритания), параллельно с кинематографической карьерой занимался бодибилдингом. Он выиграл пять чемпионатов мира и два титула " Mr. Вселенная".

В 2006 году он перенес первый сердечный приступ.

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Трейлер фильма "Храброе сердце"
Автор: Ольга Лебедева
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