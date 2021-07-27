EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Австралийский Остров Енотов переименовывают в угоду политкорректности
"Хезболла" и "Амаль" фактически назначили нового премьера Ливана
Шаман Гарбышев судом отправлен на принудительное лечение в психбольницу
Украина указала Wildberries на дверь
6 простых способов поддержать иммунитет
6 интересных фактов о температуре тела человека
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова привились от COVID-19
Пять действенных средств против ПМС подсказала сама природа
Житель Москвы хочет отсудить у McDonald's 2 млн рублей за полученные травмы

Лесные пожары уничтожают итальянскую Сардинию

Происшествия » Глобальные » Стихии

Массовые лесные пожары опустошили десятки тысяч гектаров на итальянском острове Сардиния.

Лесные пожары уничтожают итальянскую Сардинию

Пожарные изо всех сил пытаются сдержать пламя, которое бушует уже третий день подряд, а Рим обращается за помощью к ЕС.

Более 20 тысяч гектаров леса и земли были опустошены на Сардинии, когда лесные пожары бушевали в районе Монтиферру на западе острова. Огонь распространился на восток до провинции Ольястра.

Очевидцы в соцсетях пишут, что огненные стены движутся по горным склонам Сардинии и приближаются к некоторым населенным пунктам, а клубы черного дыма застилают небо над головой.

Пожарные самолеты разбомбили пламя водой всего в нескольких метрах от домов. Сотни местных жителей и туристов были эвакуированы по всему острову.

Сардинский пастух Данте Казула, которому удалось спасти свое стадо из 400 овец, но он потерял двух лошадей, сарай и 180 тюков сена, описал пожары как “испытание, ад”.

“Это катастрофа, - сказал Диего Лои, мэр города Санту-Лусурджу, после того как в воскресенье приказал эвакуировать 60 человек. - И мы боимся худшего».

Губернатор региона Кристиан Солинас назвал это “беспрецедентной катастрофой”, когда в воскресенье ввел чрезвычайное положение.

До сих пор не сообщалось о смертях или травмах, но сотни овец, коз, коров и свиней погибли в огне, оказавшись в ловушке в амбарах на фермах на пути лесных пожаров. В понедельник пожары, бушевавшие в выходные, все еще не удавалось потушить вблизи по меньшей мере 13 сардинских городов, несмотря на усилия 11 пожарных самолетов и пожарных команд на земле.

Усилия экстренных служб были затруднены из-за сильных и жарких ветров, все еще дующих через остров.

В воскресенье Италия обратилась к европейским странам за помощью в борьбе с пожарами и, в частности, призвала их прислать специализированные пожарные самолеты. В ответ ЕС согласился направить четыре самолета Canadair. Два из них были предоставлены Францией, а еще одна пара-Грецией.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Сардиния в огне
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
"Хезболла" и "Амаль" фактически назначили нового премьера Ливана
Шаман Гарбышев судом отправлен на принудительное лечение в психбольницу
Украина указала Wildberries на дверь
6 простых способов поддержать иммунитет
6 интересных фактов о температуре тела человека
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова привились от COVID-19
Пять действенных средств против ПМС подсказала сама природа
Житель Москвы хочет отсудить у McDonald's 2 млн рублей за полученные травмы
Девица-краса, длинная коса: как быстрее отрастить волосы, шесть способов
Как эффективно удалить прилипшую жвачку с любой поверхности: три способа
Популярное
Прогнозы и статистика
Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин

В России бензин марки АИ-95 дешевле, чем в 32-х европейских странах. По его стоимости страна занимает второе место в Европе.

Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин
"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы
Мир. Новости мира
"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы
Происшествия
К убийству в семье адмирала ВМФ привели странные отношения матери и сына
Военные новости
Эксперт объяснил информацию об атаке комплексов РЭБ РФ на спутник НАТО
Усам Оздемиров Глава ЦБ надела брошку в виде тучи с дождем: кому был сделан "холодный" намек Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев Любовь Степушова В Швеции ограничили миграцию. Но спасёт ли это страну? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Украине дадут последний шанс: мир взамен на территории
Мир. Новости мира
Проект Литвы "Тихановская" — глуп, неактуален и бесперспективен
Миро резко прокомментировала новость о выздоровлении МакSим
Российский шоу-бизнес
Миро резко прокомментировала новость о выздоровлении МакSим
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников