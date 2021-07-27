Лесные пожары уничтожают итальянскую Сардинию

Массовые лесные пожары опустошили десятки тысяч гектаров на итальянском острове Сардиния.

Пожарные изо всех сил пытаются сдержать пламя, которое бушует уже третий день подряд, а Рим обращается за помощью к ЕС.

Более 20 тысяч гектаров леса и земли были опустошены на Сардинии, когда лесные пожары бушевали в районе Монтиферру на западе острова. Огонь распространился на восток до провинции Ольястра.

Очевидцы в соцсетях пишут, что огненные стены движутся по горным склонам Сардинии и приближаются к некоторым населенным пунктам, а клубы черного дыма застилают небо над головой.

Пожарные самолеты разбомбили пламя водой всего в нескольких метрах от домов. Сотни местных жителей и туристов были эвакуированы по всему острову.

Сардинский пастух Данте Казула, которому удалось спасти свое стадо из 400 овец, но он потерял двух лошадей, сарай и 180 тюков сена, описал пожары как “испытание, ад”.

“Это катастрофа, - сказал Диего Лои, мэр города Санту-Лусурджу, после того как в воскресенье приказал эвакуировать 60 человек. - И мы боимся худшего».

Губернатор региона Кристиан Солинас назвал это “беспрецедентной катастрофой”, когда в воскресенье ввел чрезвычайное положение.

До сих пор не сообщалось о смертях или травмах, но сотни овец, коз, коров и свиней погибли в огне, оказавшись в ловушке в амбарах на фермах на пути лесных пожаров. В понедельник пожары, бушевавшие в выходные, все еще не удавалось потушить вблизи по меньшей мере 13 сардинских городов, несмотря на усилия 11 пожарных самолетов и пожарных команд на земле.

Усилия экстренных служб были затруднены из-за сильных и жарких ветров, все еще дующих через остров.

В воскресенье Италия обратилась к европейским странам за помощью в борьбе с пожарами и, в частности, призвала их прислать специализированные пожарные самолеты. В ответ ЕС согласился направить четыре самолета Canadair. Два из них были предоставлены Францией, а еще одна пара-Грецией.

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