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Пьяный водитель без прав протаранил 11 машин и трамвай в Самаре

Происшествия

Выходные в Самаре завершились крупным ДТП с участием автомобиля Opel Astra, который протаранил 11 машин и зацепил трамвай. За рулём, по данным МВД, находился 44-летний водитель без прав.

Пьяный водитель без прав протаранил 11 машин и трамвай в Самаре

Началось всё с того, что "Опель" во дворе дома №46 по улице Владимирской врезался в Kia Rio, а та протаранила стоящий рядом ВАЗ-2111. На этом мужчина не успокоился и протаранил ещё одну Kia Rio.

Водитель продолжил движение и во дворе дома №44 врезался в автомобили Mitsubishi и Skoda.

Во дворе дома №49 Б "Опель" задел еще пять автомобилей:

  • два Volkswagen;
  • SsangYong;
  • Kia;
  • Nissan Almera.

Горе-автомобилист не сдался и всё же выбрался из дворов, но и там его ждало разочарование. "Опель" столкнулся с "Газелью", из-за чего автомобиль отбросило на стоящий трамвай. Ни один человек в этом ДТП не пострадал.

Полиция задержала мужчину, от медицинского освидетельствования он отказался. По сведениям очевидцев, водитель был чрезвычайно пьян.

Как сообщает 63. ru, до этого за рулём сидела женщина, которая также была пьяна. Подъехав во двор, мужчина поменялся с ней местами, пытался припарковаться, но сделал это неудачно. Водитель хотел скрыться с места происшествия и тогда зацепил другие автомобили.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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