Адмирала ВМФ подозревают в убийстве жены и сына

Громкое происшествие произошло в Санкт-Петербурге. В одной из квартир Северной столицы обнаружили тела 84-летней жены и 56-летнего сына отставного адмирала ВМФ Леонида Лобанова.

Полиция в квартиру Лобанова приехала после вызова от соседей - из жилища шёл неприятный запах. По данным СМИ, женщина и мужчина скончались от ножевых ранений. СК РФ возбудил дело по статье "Убийство".

Как сообщают источники в следственных органах, в убийстве подозревают самого Лобанова, бывшего начальника штаба Северного флота. Адмирал 16 июля погиб под колёсами электрички у станции Ручьи.