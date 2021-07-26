Громкое происшествие произошло в Санкт-Петербурге. В одной из квартир Северной столицы обнаружили тела 84-летней жены и 56-летнего сына отставного адмирала ВМФ Леонида Лобанова.
Полиция в квартиру Лобанова приехала после вызова от соседей - из жилища шёл неприятный запах. По данным СМИ, женщина и мужчина скончались от ножевых ранений. СК РФ возбудил дело по статье "Убийство".
Как сообщают источники в следственных органах, в убийстве подозревают самого Лобанова, бывшего начальника штаба Северного флота. Адмирал 16 июля погиб под колёсами электрички у станции Ручьи.
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