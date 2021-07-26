В Норвегии ищут упавший ночью метеорит, который устроил световое шоу

Огромный метеорит осветил ночное небо на юго-востоке Норвегии.

В Норвегии ищут упавший ночью метеорит, который устроил световое шоу

Как рассказывают очевидцы в соцсетях, после вспышки света были слышны громкие хлопки. Полиция страны сообщает, что в лес, куда по предварительным расчетам упал метеорит, направлена группа экспертов, которым поставлена задача найти обломки небесного тела.

Предполагается, что

"космическая скала", возможно, упала на землю в лесистой местности под названием Финнемарка, примерно в 60 км к западу от Осло;

его вес не превышает 10 кг.

Норвежский астроном Мортен Билет считает, что метеор попал в пояс астероидов нашей солнечной системы, когда летел между Марсом и Юпитером.

Напомним, что предыдущий "космический странник" упал на Землю в декабре 2020 года. Подробнее об этом - здесь.