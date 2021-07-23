В Оренбургской области сильный ветер снёс крышу школы

Мощный поток ветра сорвал крышу школы в посёлке Новоорск. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба МЧС России по региону.

Прежде служба отправляла предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Оренбургской области. Ветер усиливался до 23 м/с, прошли ливни и грозы. В ближайшие 24 часа также ожидаются грозы, усиление ветра, сильные дожди.

Ранее Pravda. Ru писала, что "нормальной" погоды в России больше не будет. Теперь "нормальная погода" — та, которая происходит сейчас, к ней нужно привыкать. Среди климатических изменений:

потепление зим,

изменение маршрутов циркуляции воздуха,

характер осадков.

Со временем нетипичных для разных регионов природных явлений будет становиться только больше. Учёные винят глобальное потепление.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.