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В Оренбургской области сильный ветер снёс крышу школы

Происшествия

Мощный поток ветра сорвал крышу школы в посёлке Новоорск. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба МЧС России по региону.

Прежде служба отправляла предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Оренбургской области. Ветер усиливался до 23 м/с, прошли ливни и грозы. В ближайшие 24 часа также ожидаются грозы, усиление ветра, сильные дожди.

Ранее Pravda. Ru писала, что "нормальной" погоды в России больше не будет. Теперь "нормальная погода" — та, которая происходит сейчас, к ней нужно привыкать. Среди климатических изменений:

  • потепление зим,
  • изменение маршрутов циркуляции воздуха,
  • характер осадков.

Со временем нетипичных для разных регионов природных явлений будет становиться только больше. Учёные винят глобальное потепление.

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Ветром снесло крышу школы в Новоорске
Автор: Евгения Васильева
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