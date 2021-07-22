С турбазы в больницу: амурский чиновник подрался во время отдыха

Накануне Александр Курдюков, занимающий с января этого года должность министра цифрового развития и связи Амурской области, отдыхал на турбазе с супругой и друзьями. Во время веселья между одним из гостей и чиновником произошел конфликт.

На следующий день Курдюков был найден со множественными ушибами и травмами, в том числе и головы. Чиновника обнаружил его охранник и вызвал скорую помощь. В больнице было диагностировано сотрясение мозга, сообщает "Интерфакс".

Подробности дела выясняются: на данный момент неизвестно, имела ли место драка или произошел несчастный случай. Главным подозреваемым в нанесении увечий министру считают некого Алексея, с которым тот якобы повздорил из-за своей жены: мужчина оказывал ей знаки внимания.

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