В Якутии более 120 человек обратились в больницы из-за дыма

Более 120 жителей Якутии отправились в больницы из-за дыма от лесных пожаров. Среди пострадавших есть дети — 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Больше всего пострадавших в Якутске. Также есть обращения из

Томпонского,

Нюрбинского,

Намского

и Хангаласского районов.

Пресс-служба МЧС РФ информировала, что в Якутии действуют 208 пожаров общей площадью 2279 гектаров. Всего огонь прошёл 1 519 431 гектаров. С первого июля жителям региона нельзя посещать леса из-за режима ЧС.

Пресс-служба властей региона объявила, что глава республики Айсен Николаев обязал содействовать в инструктаже и экипировке добровольцам, которые помогают тушить пожар. От их штаба на борьбу со стихией отправили более 80 человек.

Ранее заместитель министра экологии Сергей Сивцев рассказал Pravda.Ru о помощи столицы и других регионов в ликвидации пожаров.

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