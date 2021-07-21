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В Якутии более 120 человек обратились в больницы из-за дыма

Происшествия

Более 120 жителей Якутии отправились в больницы из-за дыма от лесных пожаров. Среди пострадавших есть дети — 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

В Якутии более 120 человек обратились в больницы из-за дыма

Больше всего пострадавших в Якутске. Также есть обращения из

  • Томпонского,
  • Нюрбинского,
  • Намского
  • и Хангаласского районов.

Пресс-служба МЧС РФ информировала, что в Якутии действуют 208 пожаров общей площадью 2279 гектаров. Всего огонь прошёл 1 519 431 гектаров. С первого июля жителям региона нельзя посещать леса из-за режима ЧС.

Пресс-служба властей региона объявила, что глава республики Айсен Николаев обязал содействовать в инструктаже и экипировке добровольцам, которые помогают тушить пожар. От их штаба на борьбу со стихией отправили более 80 человек.

Ранее заместитель министра экологии Сергей Сивцев рассказал Pravda.Ru о помощи столицы и других регионов в ликвидации пожаров.

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Небо стало оранжевым в Якутии из-за лесных пожаров. Видео
Автор: Евгения Васильева, Редактор: Ольга Алексеева
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