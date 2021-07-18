По факту столкновения поездов в Амурской области возбуждено уголовное дело

Два грузовых состава общей протяженностью в 143 вагона столкнулись в Амурской области. Пострадали члены экипажа.

Столкновение произошло неподалеку от Эльгинского угольного месторождения. На данном участке железной дороги, принадлежащем ООО "Эльгауголь", поезда ходят самостоятельно, без контроля со стороны РЖД.

Сотрудники МЧС, отправленные на место крушения поездов, не смогли добраться на вертолётах из-за сложных погодных условий. Лес окутан дымом локальных лесных пожаров.

Вертолёт скорой помощи Ми-2 посадили в посёлке Горном. Туда членов экипажей поездов доставили на автомобиле. На данный момент известно о троих пострадавших — их состояние оценивается как средне-тяжёлое — и троих погибших. Все они получили множественные ожоги и черепно-мозговые травмы.

Транспортное управление следственного комитета по Дальнему Востоку возбудило уголовное дело.

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