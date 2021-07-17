Ангела Меркель лично посетит районы, пострадавшие от наводнений в Германии

В это воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит затопленные территории Рейнланд-Пфальца и Северного Рейн-Вестфалии. Сообщает РИА новости со ссылкой на немецкую газету BILD.

Сильные наводнения в Западной Германии послужили причиной введения режима военной катастрофы.

По данным на 17 июля число погибло 113 человек, однако, немецкие спасатели пока не могут назвать эту цифру окончательной. Около 700 человек эвакуированны.

Основной причиной масштабных разрушений, среди которых обрывы линий электропередач, затопление целых населенных пунктов, уничтожение мостов и дорог, стал прорыв дамбы на реке Рур.

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