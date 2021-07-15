Аэропорт "Шереметьево" затопило из-за ливня

Часть аэропорта "Шереметьево" находится в воде, в том числе и самолёты. По данным онлайн-табло Шереметьево, из-за последствий дождя 16 рейсов отправили в другие города, десятки прилётов и вылетов задерживаются на 30-50 минут.

Центр погоды "Фобос" сообщил, что ливень будет ещё несколько дней. Кроме того, утром в Мытищах прошёл смерч. Из-за мощного ветра в столице повреждены несколько машин и повалены 20 деревьев.

С начала 2021 года российские метеорологи установили 576 опасных природных явлений. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что речь идёт об

изнурительной жаре,

аномальном холоде,

сильных дождях и снегопадах.

Их стало на 18% больше.

Раннее Роман Вильфанд рассказал Pravda.Ru о важности погодной изменчивости и метеозависимых людях.

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