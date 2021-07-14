17 человек погибли в результате обрушения в понедельник отеля в восточном китайском городе Сучжоу.
"После 36 часов поисковых работ спасатели обнаружили под завалами 23 человека, шестеро из которых были живы. Они ранены, но жизни ничего уже не угрожает", — сообщает BBC со ссылкой на власти КНР.
Первоначально предполагалось, что в 54-комнатном отеле на момент обрушения было 18 человек, но позже выяснилось, что внутри находились пять незарегистрированных гостей.
По данным ВВС, в ходе предварительного расследования было установлено, что обрушение произошло из-за нескольких несогласованных перепланировок, выполненных владельцем здания.
"Раньше в здании было всего три этажа, фундамент не выдержал надстроек", — говорят спасатели, которые третьи сутки подряд работают на месте катастрофы.
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