54 погибших, более 60 пострадавших - ночной пожар в COVID-госпитале в Ираке

Пожар сегодня ночью вспыхнул в больнице, где лечили людей с COVID-19, в южном иракском городе Насирия.

54 погибших, более 60 пострадавших - ночной пожар в COVID-госпитале в Ираке

"Огонь вспыхнул в изоляторе больницы для лечения COVID-19, — сообщило иракское государственное информационное агентство INA. — Пожар был взят под контроль. 54 человека, 67 получили ранения. Поисковые операции продолжались всю ночь, предполагалось, что число жертв может продолжать расти. Нераскрытое число пациентов по-прежнему числится пропавшими без вести".

По предварительной версии возгорание вызвано взрывом кислородного баллона.

Из-за трагедии по приказу премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими уже арестованы руководители здравоохранения и гражданской обороны города. Начальник госпиталя также был помещен под арест.

Это второй по смертоносности пожар в иракской больнице:

в апреле 82 человека погибли и более 100 получили ранения в огне, когда кислородный баллон взорвался в ковидном госпитале в Багдаде в отделении интенсивной терапии больницы Ибн Хатиба; тогда большинство жертв задохнулись в дыму из-за отключения систем ИВЛ.