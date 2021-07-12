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Грызуны нашли проводку Tesla очень съедобной

Происшествия

Женщина-терапевт из Манхэттена пожаловалась изданию The New York Post, что её машину Tesla сломали грызуны. Им почему-то приглянулась проводка автомобиля. Против экологичного транспорта Илона Маска борются и экологические активисты из Германии, в конце мая они подожгли шесть высоковольтных кабелей, что вызвало пожар на строящемся заводе Tesla.

Грызуны нашли проводку Tesla очень съедобной

Однако случай 41-летней женщины оказался не столь ужасным, хотя на ремонт своей Tesla Model 3 она в итоге потратила 5 тысяч долларов — компания Илона Маска отказала в гарантийном ремонте. Сара Уильямс (Sarah Williams) купила машину примерно за $60 тысяч в 2018 году, а уже в 2021 обратилась в сервис — полностью перестала работать климатическая система. При вскрытии специалисты обнаружили мёртвого грызуна и повреждённую проводку.

Как оказалось, некоторые автопроизводители, в том числе и Tesla, используют кабели в изоляции на основе сои — вместо продуктов переработки нефти.

"Большинство автопроизводителей используют сою вместо нефти в изоляции проводов в новых автомобилях, это дешевле, а также лучше для окружающей среды", — отметили в сервисе Tesla

Это не первый раз, когда проводка в современных автомобилях становится главной целью для голодных грызунов. Так, в июне 2018 года под капотом машины Honda Accord поселились белки, которые тоже "перекусывали" проводкой, пока Лео Горовиц (Leo Horowitz), владелец выпотрошенного транспорта, не выгнал их прочь. В сервисе Honda ему также отказали в гарантийном ремонте, сославшись на природный фактор.

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Почему по этой "электричке" все сходят с ума? Обзор Tesla Model 3
Автор: Александр Тарасов, Редактор: Ольга Алексеева
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