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В США любитель хорошо поспать "заказал" надоедливого павлина

Происшествия

Необычная история случилась в Калифорнии. Житель штата, которому мешал спать павлин, оказался настолько этим расстроен, что решил "заказать" надоедливую птицу. И, как ни странно, задуманное успешно осуществил.

В США любитель хорошо поспать "заказал" надоедливого павлина

Подробности приводит New York Post: как оказалось, неизвестный любитель хорошо поспать разместил объявление на сайте Craigslist. Данный сайт весьма популярен в США — с 1995 года на нём размещают объявления самого разного толка. Также предусмотрены и страницы для других регионов, сайт переведён на множество языков.

"Пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы мы могли выработать стратегию по уничтожению птицы, а также согласовать размер компенсации", — указал автор объявления.

Объявление впервые появилось на Craigslist 13 июня: в тексте также указано, что птица (фигурирующая в прессе как "Мистер Пи" и "Азул") слишком громко кричала, из-за чего было сложно спать. Поэтому автор оказался готов к "любым средствам", чтобы как-то решить вопрос.

Через несколько недель птицу и правда убили, причём из огнестрельного оружия. Убийство случилось в округе Гумбольт, тело нашли 30 июня.

"В настоящее время расследуются следующие преступления: жестокое обращение с животными и сговор с целью совершения преступления", — сообщили изданию правоохранители.

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Автор: Константин Шапров
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