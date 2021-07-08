Бельгия отозвала из Сеула посла,жена которого подралась с дворником в горпарке

МИД Бельгии срочно отозвало своего посла из Южной Кореи после того, как жена посланника второй раз в этом году подралась с дворником в парке Сеула.

Обстоятельства инцидента остаются неясными, однако министр иностранных дел Софи Вильмес заявила, что посол Питер Лескухье должен немедленно вернуться в Бельгию, так как Брюссель хочет поддерживать прекрасные отношения с Республикой Корея", пишет Politico.

Полицейские источники издания сообщили, что драка вспыхнула после того, как "метла рабочего коснулась Сян Сюэцю, после чего они обменялись ударами”. Позже оба участника "драки" обращались в больницу, где "зафиксировали побои".

Хотя неизвестно, было ли заведено по факту инцидента уголовное дело, Лескухье с супругой срочно покидают страну, возвращаясь в Бельгию.

К слову, это был не первый случай, когда супруга дипломата распустила руки, находясь в Южной Корее:

в апреле женщина, подралась с продавцом и владельцем магазина одежды, которые заподозрили, что она совершила кражу.

Тогда МИД сократил срок пребывания Лескухье в должности с формулировкой "он больше не может спокойно выполнять свои функции".