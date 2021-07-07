Неизвестный мужчина ворвался в одно из отделений Сбера в Тюмени и, размахивая самодельным взрывным устройством, взял в заложники несколько человек.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По данным информагентства, мужчина требует денег: 15 миллионов рублей наличными.
Правоохранителями эвакуированы жители дома, в котором располагается офис банка.
После того как нападавшему деньги выдали, сотрудники СОБРа задержали его на выходе.
Известно, что "террористу" 32 года и что он — "клиент" местного психиатрического диспансера. СВУ оказалось муляжом.
Как сообщили в тюменском отделении Сбербанка, во время инцидента никто не пострадал.
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