80 человек пропали без вести в результате смертоносного оползня в Японии

Проливные дожди вызвали мощный оползень в Атами, префектура Сидзуока, Япония, примерно в 90 километрах к юго-западу от Токио.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как поток черной воды обрушился с горы на город, разрушая дома на своем пути, а люди с ужасом наблюдали за ним.

80 человек пропали без вести в результате смертоносного оползня в Японии

Спасательные работы велись все выходные и продолжаются до сих пор. По предварительным данным, погибли как минимум три человека, 80 числятся пропавшими без вести.

"Оползень выглядел как цунами — это было похоже на большую волну, которая издала громовой шум и обрушилась на землю", — сказал журналистам CNN местный житель Юджи Шима. — Земля грохотала, и электрические пилоны дрожали".

Он добавил, что в воздухе стоял "грязный химический запах", когда оползень рухнул вниз.

"Все это произошло в долю секунды, — сказал Шима, добавив, что он поставил безопасность своей семьи выше всего остального и не взял с собой никаких вещей, когда бежал из своего дома.

Более 130 домов были сметены оползнем, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и управлению огнем города Атами.

На пресс-конференции губернатор Сидзуоки Хэйта Кавакацу заявил, что префектура будет расследовать, был ли оползень вызван вырубкой лесов в этом районе, что, возможно, снизило способность горной почвы удерживать воду.

ДЛЯ СПРАВКИ

"Япония подвержена оползням, в среднем за последнее десятилетие ежегодно происходит до 1500 оползней-почти на 50% больше, чем за предыдущие 10 лет", — говорится в докладе японского правительства за 2020 год.

Стихийные бедствия, связанные с наводнениями, такие как оползни, являются традиционным, но серьезным риском для страны. По мнению экспертов, это связано с тем, что половина японского населения и 75% активов страны сосредоточены в районах, подверженных наводнениям.