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Из подтопленных районов в Крыму начали эвакуировать население

Происшествия

На ближайшие два дня — 4 и 5 июля — в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о сильных ливнях и возможном сходе селевых потоков.

Из подтопленных районов в Крыму начали эвакуировать население

Практически на всей территории Республики Крым ожидается выпадение до 50 мм осадков. Коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности, сформирован оперативный штаб.

Из-за непогоды вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка в Бахчисарайском районе, а также река Бага в Байдарской долине. Последняя, впрочем, уже вернулась в русло, однако движение по автомобильной дороге в районе села Новобобровка пока невозможно. На месте работают коммунальные службы, они расчищают дорогу. Также сохраняется угроза подтопления некоторых населённых пунктов.

"Ситуация под контролем. Есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении. Расчищаем, откачиваем, готовы к эвакуации населения в случае необходимости", — сообщила глава Бахчисарайского района Людмила Пучкова.

По данным на 14.24 мск, экстренные службы приступили к эвакуации населения в Бахчисарайском районе, где десятки жилых домов оказались в зоне подтопления. Локальные подтопления также образовались в Ялте, сообщает РИА Новости.

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Автор: Людмила Черткова
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