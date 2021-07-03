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Украинское рыболовецкое судно в Чёрном море подало сигнал бедствия

Происшествия

Украинское рыболовецкое судно ОД-2592 в субботу, 3 июля, подало сигнал бедствия по международному каналу связи. На борту находятся четыре человека.

Украинское рыболовецкое судно в Чёрном море подало сигнал бедствия

Сигнал бедствия от украинских моряков принял ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Капитан сообщил, что у судна отказал главный двигатель, корабль обесточен и находится в дрейфе. Он также запросил помощь в информировании украинских властей об аварийной ситуации.

Российские моряки сообщили о принятом сигнале бедствия в Национальный центр управления обороной РФ, который, в свою очередь, проинформировал об этом власти Украины. В районе аварии в состоянии готовности к оказанию помощи находятся ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота и пограничный корабль "Безупречный" Пограничной службы ФСБ РФ.

"В 50 милях от Очакова в Чёрном море в зоне ответственности Одесского морского спасательно-координационного центра (Украина) у фелюги отказал главный двигатель. На борту — четыре человека. Погода нормальная. Судовладелец направил к ним буксир. Жизни людей ничего не угрожает", — сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

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Автор: Людмила Черткова
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